Беларусь в январе-октябре снизила экспорт товаров и услуг на 13,9% до $29,9 млрд

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе - октябре 2020 года снизила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2019-го на 13,9% до $29,9 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг за десять месяцев составил $57,9 млрд, что на 15,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В том числе импорт составил $28,1 млрд (снижение на 18%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось на уровне $1,8 млрд (в январе - октябре 2019-го положительное сальдо было $454 млн).

Внешнеторговый оборот товаров сократился на 16,8% до $47 млрд. Экспорт товаров уменьшился на 15,4% до $22,8 млрд, импорт - на 18% до $24,2 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $1,4 млрд (в январе - октябре 2019 года сальдо было также отрицательным и составляло $2,6 млрд).

Внешнеторговый оборот услуг снизился на 12,2% до почти $11 млрд. Экспорт услуг сократился на 8,9% до $7,1 млрд, импорт услуг снизился на 17,5% до $3,9 млрд. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным в размере $3,2 млрд (в аналогичном периоде прошлого года положительное сальдо составляло $3 млрд).-0-