24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе - октябре увеличила экспорт в Башкортостан на 1,7%. Об этом шла речь во время совместного заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Башкортостана (Россия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

"Башкортостан остается для Беларуси одним из важнейших торговых партнеров и входит в десятку основных поставщиков продукции в нашу страну среди российских регионов. За последние пять лет товарооборот вырос почти в полтора раза и в 2019 году превысил $500 млн. С учетом негативно складывающейся экономической и эпидемической обстановки в этом году товарооборот по итогам 10 месяцев 2020 года составил 86,7% к уровню аналогичного периода 2019-го, при этом удалось удержать экспорт белорусских товаров на уровне 101,7%", - рассказал председатель белорусской части рабочей группы, председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков.

Беларусь традиционно поставляет в Башкортостан машины и оборудование, нефтехимическую и химическую продукцию, текстильные изделия, продукцию деревообработки и продукты питания. В свою очередь благодаря поставкам башкирской сырой нефти, сырья для нефтехимических производств, полимеров винилхлорида, каустической и кальцинированной соды функционирует белорусская химическая и другие перерабатывающие отрасли Беларуси. Перечень взаимных поставок продукции постоянно расширяется.

В сентябре 2020 года Беларусь и Башкортостан подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Это стратегический документ, который определяет пятилетний план совместной работы.-0-