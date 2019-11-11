11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе - сентябре снизила экспорт товаров и услуг на 1,3% до $31,1 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг составил $61,5 млрд, что на 0,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В том числе импорт составил $30,4 млрд (снижение на 0,1%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило $710,7 млн (в январе - сентябре 2018-го - $1 млрд 87,1 млн).

Внешнеторговый оборот товаров сократился на 2,1% до $50,4 млрд. Экспорт товаров уменьшился на 3,4% до $24,1 млрд, импорт снизился на 0,9% до $26,2 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере более $2 млрд (в январе - сентябре 2018 года оно также было отрицательным и составляло почти $1,5 млрд).

Внешнеторговый оборот услуг за девять месяцев достиг $11,1 млрд (вырос на 6,3%). Экспорт услуг показал рост на 6,8% до почти $7 млрд, импорт услуг вырос на 5,4% и составил $4,1 млрд. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным в размере $2,8 млрд (в январе - сентябре 2018 года положительное сальдо составляло почти $2,6 млрд).-0-