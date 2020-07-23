Беларусь в условиях пандемии сохранила социальную направленность экономики - эксперт

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси в условиях пандемии удалось сохранить социальную направленность экономики и стабильность в обществе. Об этом заявила корреспонденту БЕЛТА первый заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Людмила Боровик.

Людмила Боровик обратила внимание на то, что последствия пандемии не могли не затронуть Беларусь, так как на экономику страны влияют внешние условия, в том числе динамика развития основных торговых партнеров. "Главное - нам удалось сохранить социальную направленность нашей экономики и стабильность в обществе. Несмотря на ухудшение внешних условий, по нашим оценкам, по итогам года мы все же не выйдем в минус, темп роста экономики составит порядка 100%, а может, и более. Сегодня очень высокий уровень глобальной неопределенности, все будет зависеть от того, будет ли вторая волна коронавирусной инфекции, а также от ситуации на рынках других стран. Темпы роста могут быть и выше", - подчеркнула она.

Сейчас стоит задача восстановления экономики и выхода на высокие темпы развития. "Важно обеспечить сбалансированное развитие всех регионов. Много предстоит решать задач и в области социальной политики, в числе которых стабильный рост доходов населения. Нужно создавать новые рабочие места, а для этого необходимы инвестиции в экономику. Поэтому решаются задачи по улучшению инвестиционного климата в стране", - отметила первый заместитель директора.-0-