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23 июля 2020, 15:00

Беларусь в условиях пандемии сохранила социальную направленность экономики - эксперт

Фото finclub.net
Фото finclub.net

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси в условиях пандемии удалось сохранить социальную направленность экономики и стабильность в обществе. Об этом заявила корреспонденту БЕЛТА первый заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Людмила Боровик.

Людмила Боровик обратила внимание на то, что последствия пандемии не могли не затронуть Беларусь, так как на экономику страны влияют внешние условия, в том числе динамика развития основных торговых партнеров. "Главное - нам удалось сохранить социальную направленность нашей экономики и стабильность в обществе. Несмотря на ухудшение внешних условий, по нашим оценкам, по итогам года мы все же не выйдем в минус, темп роста экономики составит порядка 100%, а может, и более. Сегодня очень высокий уровень глобальной неопределенности, все будет зависеть от того, будет ли вторая волна коронавирусной инфекции, а также от ситуации на рынках других стран. Темпы роста могут быть и выше", - подчеркнула она.

Сейчас стоит задача восстановления экономики и выхода на высокие темпы развития. "Важно обеспечить сбалансированное развитие всех регионов. Много предстоит решать задач и в области социальной политики, в числе которых стабильный рост доходов населения. Нужно создавать новые рабочие места, а для этого необходимы инвестиции в экономику. Поэтому решаются задачи по улучшению инвестиционного климата в стране", - отметила первый заместитель директора.-0-

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