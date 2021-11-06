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6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Минэнерго.
"Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября. В соответствии с подписанным контрактом поставки будут осуществляться в течение ноября", - говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, график поставок сформирован белорусской стороной с учетом технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.-0-