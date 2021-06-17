Беларусь всегда открыта для предложений по экономическому и инвестиционному взаимодействию - Червяков

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь всегда открыта для предложений по экономическому и инвестиционному взаимодействию. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков на встрече с послом Турции в Беларуси Мустафой Озджаном и представителями Турецко-белорусского совета делового сотрудничества при Совете по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

По словам Александра Червякова, Беларусь придавала и придает большое значение развитию международного сотрудничества в различных сферах и выступает за постоянный диалог со всеми странами мира по широкому спектру вопросов.

"Наши регулярные контакты демонстрируют стремление к повышению эффективности торгово-экономического сотрудничества с Турцией, создают необходимые условия для его активизации, а также позволяют реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и находить новые формы работы", - подчеркнул он.

На встрече представители турецкого делового круга проявили заинтересованность к конкретным инвестиционным проектам в Беларуси. Директор Национального агентства инвестиций и приватизации Дмитрий Красовский выразил готовность представить примеры таких проектов на отдельной встрече.

Александр Червяков заверил, что Министерство экономики прилагает все усилия, чтобы сделать условия ведения бизнеса в Беларуси максимально комфортными. Несмотря на то, что многое в инвестиционном климате было изменено за последние 10 лет в лучшую сторону, в планах еще много того, что предстоит сделать.

"В настоящее время проводится работа по корректировке зхакона об инвестициях. Комплексная корректировка направлена на повышение защиты прав собственности инвестора, в том числе путем введения "стабилизационной оговорки". Она гарантирует инвестору, заключившему инвестиционный договор с Беларусью, стабильность условий в сфере налогообложения", - рассказал он.

Далее министр детально пообщался с каждым бизнесменом на тему перспектив сотрудничества и налаживания контактов под каждый проект, в том числе в сферах машиностроения, инфраструктурного строительства, логистики, производства химической продукции.

Как отметили в пресс-службе, встреча проходила в конструктивном ключе, доброжелательной атмосфере и с перспективой дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.-0-