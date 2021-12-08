8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вводит лицензирование импорта ряда товаров из Украины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на постановление Совета Министров от 7 декабря 2021 года №702.

В постановлении говорится, что решение правительства принято в связи с систематическим нарушением Украиной принципов свободной торговли.

Согласно документу, установлено, что импорт в Беларусь отдельных видов товаров, происходящих из Украины, будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с государственными органами и иными организациями.

Под лицензирование попали плиты древесно-стружечные и древесно-волокнистые, обои и аналогичные настенные покрытия, бумага туалетная, а также отдельные виды картонной и бумажной упаковки. Помимо этого, лицензирование затронуло импорт из Украины мебели и ее частей, строительного кирпича из керамики, керамической глазурованной плитки, санитарно-технических изделий из керамики, стеклянных ампул, радиаторов и их частей из черных металлов, сельскохозяйственных машин для подготовки и обработки почвы и их частей, стиральных машин.

Ограничения также коснутся кондитерских изделий из сахара (включая белый шоколад), шоколада и прочих готовых пищевых продуктов, содержащих какао, а также сладкое сухое печенье, пиво.

Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятых мерах, проинформировать Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о принятии настоящего постановления.-0-