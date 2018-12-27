Беларусь вводит на полгода лицензирование экспорта макулатуры

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь снова вводит на полгода лицензирование экспорта регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) на пределы Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 22 декабря 2018 года № 932, которое опубликовано на
Экспорт из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС регенерируемых бумаги или картона будет возможен по разовым лицензиям. Их будет выдавать МАРТ по согласованию с "Беллесбумпромом". Это правило не распространяется на экспорт из Беларуси макулатуры, вывозимой в Азербайджан, Грузию, Туркменистан и Сербию.
Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере и внести предложение о применении другими государствами ЕАЭС аналогичных мер.
Основные положения постановления вступают в силу 3 января 2019 года и действуют в течение 6 месяцев.-0-
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