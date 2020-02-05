5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вводит на полгода лицензирование импорта портландцемента. Соответствующее постановление Совета Министров от 3 февраля 2020 года №67 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Портландцемент будет импортироваться в Беларусь из-за пределов ЕАЭС по разовым лицензиям. Их будет выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством архитектуры и строительства.

Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере, внести на рассмотрение ЕЭК предложение о применении другими государствами - членами ЕАЭС аналогичных мер, а также проинформировать о принятии постановления Исполком СНГ.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и действует в течение 6 месяцев.-0-