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08 октября 2020, 09:25

Беларусь вводит временное лицензирование экспорта картона за пределы таможенной территории ЕАЭС

Фото из архива
Фото из архива

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вводит временное лицензирование экспорта за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов). Это предусмотрено постановлением Совета Министров №579 от 3 октября 2020 года, которое опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Картон будет экспортироваться из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Белорусским производственно-торговым концерном лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

"Беллесбумпром" согласовывает заявление о выдаче лицензии на экспорт макулатуры при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза при наличии заключенного между названным концерном и организацией соглашения об условиях поставок макулатуры", - говорится в документе.

Как отметили ранее в концерне, эти меры направлены на защиту внутреннего рынка. Значительные объемы экспорта отходов бумаги и картона привели к тому, что перерабатывающие предприятия страны вынуждены останавливать на 5-15 дней технологические потоки из-за отсутствия макулатуры - основного сырья для производства картонно-бумажной и упаковочной продукции.

По данным Государственного таможенного комитета, за январь - июнь 2020 года объем экспорта отходов бумаги и картона составил 37,2 тыс. т, превысив в 4,4 раза объем аналогичного периода прошлого года и в 2 раза - всего 2019 года. При этом экспорт в Украину составил 22,7 тыс. т, Россию - 13,1 тыс. т, страны ЕС - 1,4 тыс. т. "Объем вывезенной за полугодие макулатуры мог бы, например, обеспечить сырьем для непрерывной работы в течение всего года такую градообразующую организацию, как филиал "Бумажная фабрика "Красная звезда" ОАО "Светлогорский ЦКК" (Чашники Витебской области). Анализ динамики показывает ежемесячный рост объемов экспорта макулатуры в 2020 году. В мае - июне он достиг 30% от всего фактического сбора по стране", - рассказали в "Беллесбумпроме".

С мая 2016 года по июль 2019-го Беларусь уже применяла ограничительные меры по вывозу макулатуры и отходов за пределы единой таможенной территории ЕАЭС. По данным концерна, в это время значительно улучшилась ситуация с обеспеченностью макулатурным сырьем целлюлозно-бумажных предприятий страны, увеличилась загрузка их производственных мощностей (с 55% в 2015 году до 80% в первом квартале 2019 года). Это положительно влияло на финансово-экономические показатели производственной деятельности предприятий. Для сравнения, за январь - июль 2020 года из-за нехватки сырья загрузка производственных мощностей целлюлозно-бумажных предприятий составила 61%.

Объем экспорта макулатурного сырья за январь - июнь 2020 года в стоимостном выражении составляет $5 млн. При его переработке было бы выпущено бумаги для гофрирования на сумму $9 млн. "Анализ показывает, что вывоз макулатурного сырья отрицательно влияет на развитие целлюлозно-бумажной отрасли в целом, а также может привести к недополучению валютной выручки государством", - заявили в концерне.

Основные положения постановления вступают в силу через десять дней после его официального опубликования и действуют в течение шести месяцев.-0-

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