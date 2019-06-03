3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выступает за максимальное сокращение количества изъятий в ЕАЭС. Об этом заявил журналистам заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич перед началом расширенного заседания общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства при Минэкономики с участием министра ЕЭК по экономике и финансовой политике Тимура Жаксылыкова, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам замминистра, заседание - хороший повод для белорусской стороны еще раз высказать свою позицию. В частности, он отметил, что ЕЭК может вносить свой вклад в развитие белорусско-российских отношений, касающихся поставок белорусских товаров на российский рынок. "ЕЭК - это наднациональный орган, который должен в рамках теперь уже пятерки решать эти вопросы, и поскольку он объединяет всех пятерых, то принципы должны быть максимально универсальны", - считает Дмитрий Матусевич. Множественность площадок, на его взгляд, в большей степени обеспечивает достижимость результата в лучшую сторону. "Естественно, каждая страна отстаивает свои позиции, но Беларусь выступает за максимальное сокращение количества изъятий и развитие общих рынков", - сказал он.

Сегодня стороны обсудят итоги рассмотрения профильным департаментом ЕЭК перечня проблемных вопросов, поднятых белорусским бизнесом на схожей встрече в 2018 году, и новые вопросы представителей бизнес-сообщества Беларуси по осуществлению предпринимательской деятельности в Евразийском экономическом союзе.

До начала заседания Тимур Жаксылыков рассказал журналистам о том, что удалось сделать по вопросам, обозначенным представителями белорусского бизнес-сообщества год назад. Часть из них уже решена. "Например, поднимался вопрос о льготах по страховым взносам при приобретении индивидуальных средств защиты, спецодежды, спецобуви, которыми пользовались поставщики товаров российского происхождения при закупках в Российской Федерации. Эти льготы не распространялись на поставщиков продукции из других наших стран-партнеров, в частности, из Беларуси. С осени прошлого года этот вопрос снят", - сказал министр ЕЭК.

"Еще один важный вопрос касался закупок. Это вопрос доступа программного обеспечения к государственным и муниципальным закупкам в РФ, - уточнил Тимур Жаксылыков. - Дело в том, что ранее действовала такая ограничивающая норма, по которой только российские производители программного обеспечения получали доступ к таким закупкам, были ограничения для производителей из других стран". Эта норма, по словам министра, также отменена (с апреля этого года).

Тимур Жаксылыков также рассказал о том, как идет рассмотрение инициативы Беларуси о проведении оценки регулирующего воздействия для проектов международных договоров в рамках ЕАЭС на предмет влияния их на бизнес. "Этот вопрос, поднятый белорусской стороной, очень актуальный и своевременный. В рамках нашего союза регулирование, которое принимается, те международные договоры, наверное, далеко отошли от тех, которые были несколько лет назад (рамочного, базового характера). Сейчас они имеют уже характер наднационального регулирования. В этой связи вопрос проведения оценки регулирующего воздействия поставлен очень правильно. Мы рассмотрели его на коллегии и адресовали инициативу Беларуси всем сторонам. Они сейчас рассматривают ее. Уже дала ответ Кыргызская Республика - она эту инициативу поддержала", - сказал министр ЕЭК.-0-