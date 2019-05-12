Беларусь выступает за ограничение права вето в ЕАЭС - Минэкономики

12 мая, Минск /Корр.БЕЛТА/. Беларусь выступает за ограничение использования права вето в ЕАЭС. Об этом сегодня сообщил министр экономики Дмитрий Крутой в интервью программе "Главный эфир" на канале "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

Министр экономики рассказал о предложениях Беларуси для устранения барьеров и ограничений во взаимной торговле. Он упомянул о праве вето, которым страны ЕАЭС за пять лет его существования воспользовались семь раз. "Наличие такого института в принципе не способствует общей цели устранения всех препятствий", - сказал Дмитрий Крутой, предположив, что надо определить несколько областей, где воспользоватся правом вето не будет возможности.

Он напомнил, что Президент Александр Лукашенко в свое время предлагал ввести мораторий на принятие новых правовых актов, носящих дискриминационный характер по отношению к партнерам по союзу. "Такая идея обсуждается, но для этого надо вносить изменения в базовый Договор о ЕАЭС, - отметил министр, добавив, что сейчас речь идет о двух пакетах изменений. - Мы, конечно будем эту тему инициировать".

Дмитрий Крутой констатировал, что механизм, который страны ЕАЭС договорились использовать для устранения барьеров во взаимной торговле, сегодня работает слабо. По словам министра, из 17 препятствий, которые должны были быть ликвидированы в 2018-2019 годах, устранено только одно. Белорусская сторона прогнозирует, что около 15 перейдет на следующий цикл.

Министр подвел итоги заседаний Совета Евразийской экономической комиссии и Евразийского межправительственного совета, которые прошли в Ереване 29 и 30 апреля. Дмитрий Крутой отметил, что самой острой темой было введение секторальных ограничений во взаимной торговле между государствами - членами ЕАЭС по признакам сомнений в безопасности или происхождении товара. Речь шла в частности, о белорусском молоке. "Самое главное, что все пять стран договорились, что невозможно введение барьеров в целом на всю страну по какому-то товару или позиции. Если есть нарушения и их критическая масса нарастает, то нужно разбираться с конкретными компаниями, позициями, но нельзя закрывать целую страну", - подчеркнул глава Минэкономики.-0-