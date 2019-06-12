Беларусь выступила за укрепление экономического измерения ЦЕИ

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выступает за укрепление экономического измерения Центрально-Европейской инициативы. Об этом заявил сегодня заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко на ежегодной встрече министров иностранных дел стран ЦЕИ в Триесте (Италия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Заместитель Министра иностранных дел Беларуси О.Кравченко с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Э.Моаверо-Миланези

Олег Кравченко приветствовал роль Центрально-Европейской инициативы как успешного инструмента поддержки сотрудничества в регионе и представил белорусское видение приоритетных направлений дальнейшего развития ЦЕИ в контексте ее 30-летнего юбилея.

Заместитель министра сделал особый акцент на необходимости укрепления экономического измерения ЦЕИ и выступил за усиление поддержки по линии ЦЕИ малого и среднего бизнеса, молодежного предпринимательства, стартапов в перспективных областях.

"ЦЕИ могла бы координировать обмены многосторонними деловыми миссиями между странами ЕС и государствами, не являющимися членами Евросоюза. Почему бы не рассмотреть возможность создания регионального финансового учреждения ЦЕИ для поддержки инвестиций?" - предложил Олег Кравченко.

Он также подчеркнул потенциальную роль организации как площадки для наведения мостов между ЕС и Евразийским экономическим союзом. Замминистра выступил за привлечение компаний из Китая и других заинтересованных третьих стран к реализации проектов на пространстве ЦЕИ.

На полях встречи министров иностранных дел Олег Кравченко провел несколько встреч с представителями зарубежных государств, обсудив с ними актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня.-0-

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