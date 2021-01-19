Беларусь за день поставила в Украину 3,1 млн кВт.ч электроэнергии

Фото из архива
19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь 18 января поставила в Украину 3,1 млн кВт.ч электроэнергии по запросу украинской стороны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.
"В условиях сильных морозов в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи 18 января из Беларуси в энергосистему Украины отпущено 3,1 млн кВт.ч электроэнергии. Поставки электроэнергии осуществлялись с 11.00 до 21.00", - сообщили в пресс-службе.
Максимальная мощность составила 500 МВт.
"Поставки выполнены для обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в период неблагоприятных погодных условий", - добавили в Минэнерго.-0-