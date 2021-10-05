5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь за январь - август экспортировала продукции на $4,1 млрд. Об этом рассказал журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко по итогам совещания у главы государства о ходе сельскохозяйственных работ в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

"По результатам работы за восемь месяцев экспорт белорусской продукции составил $4,1 млрд с приростом к уровню прошлого года $400 млн (темп роста 110,8%)", - сообщил министр.

Иван Крупко отметил, что сейчас в стране продолжается уборка картофеля и овощей. В прошлом году Беларусь экспортировала 650 тыс. т этой продукции. В этом году поставки сохранятся примерно на таком же уровне.

В частности, по словам министра, на 40% выросли поставки продовольствия в Украину. На рынок Европейского союза Беларусь также стала отгружать на 40% больше продукции. Наполовину увеличились поставки в Китай.-0-