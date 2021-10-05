У Лукашенко обсуждают ход сельскохозяйственных работ. На какие проблемы обратил внимание Президент?

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал сегодня совещание о ходе сельскохозяйственных работ в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что более недели назад поручал правительству совместно с облисполкомами активизировать работу в агропромышленном комплексе, в том числе увеличить темпы сева озимых. "Это вопрос номер один. Он не требует отлагательств. Я просил работать не просто световой день, но там, где это возможно, - ночью, - сказал Александр Лукашенко. - То есть работ непочатый край, поэтому была объявлена, можно сказать, тревога".

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