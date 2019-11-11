Беларусь за счет энергосбережения в январе-сентябре сэкономила 635 тыс. т условного топлива

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря реализации энергосберегающих мероприятий Беларусь в январе-сентябре сэкономила 635 тыс. т условного топлива. Об этом сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко.

"За эту пятилетку мы поставили перед собой задачу сэкономить не менее 5 млн т условного топлива. За январь-сентябрь 2019 года уже сэкономили 635 тыс. т", - сказал Михаил Малашенко. По итогам года планируется сэкономить не менее 1 млн т условного топлива.

Отвечая на вопросы журналистов, директор департамента отметил, что этого объема (1 млн т условного топлива) хватило бы, чтобы обогреть около 7 млн кв.м жилой площади с энергопотреблением 100 кВт на обогрев 1 кв.м. Если же говорить о неэнергоэффективных домах с потреблением 200 кВт на обогрев одного "квадрата", то это соответственно около 3,5 млн кв.м жилой площади, "то есть это город с населением примерно 60-100 тыс. человек", добавил он.

Михаил Малашенко напомнил, что в Беларуси с 1996 года реализуются пятилетние программы по энергосбережению, ключевой задачей которых является экономия не менее 5 млн т условного топлива в пятилетку (то есть не менее 1 млн т в год). Благодаря этим программам с 1996 по 2015 год суммарная экономия топлива составила 24 млн т.

"Основные сегменты, из которых складывается экономия, это прежде всего экономия топливно-энергетических ресурсов за счет внедрения новых энергоэффективных технологий на предприятиях. Следующий момент - оптимизация схем теплоснабжения, перевод газовых котельных на местные виды топлива", - пояснил директор департамента. Эти же принципы энергосбережения сохраняются и в текущей пятилетке.-0-

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