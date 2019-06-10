Беларусь заинтересована расширить свое присутствие на международных финансовых рынках - Румас

10 июня, Лондон /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована расширить свое присутствие на международных финансовых рынках. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на Дне рынков капитала Беларуси (Belarus Capital Markets Day), который проходит на Лондонской фондовой бирже, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Сергей Румас, Belarus Capital Markets Day - значимое для Беларуси мероприятие на одной из крупнейших финансовых площадок мира с безупречной репутацией и самыми высокими стандартами качества. "Этим событием мы показываем интерес к расширению присутствия на международных рынках", - подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр обратил внимание, что Беларусь - страна с открытой экономикой, 2/3 производимой продукции экспортируется, и республика не может быть в стороне от происходящих в мире экономических процессов.

По его словам, сегодня в экономике Беларуси обозначились новые точки роста. Наряду с традиционно сильными отраслями-брендами (машиностроение, сельское хозяйство, пищевая промышленность) активно развивается сфера услуг - транспортно-логистическая отрасль, туризм. Наиболее перспективным Сергей Румас назвал IT-сектор. "Его стремительный рост (30% в год) и экспортный потенциал превосходят любую другую отрасль экономики. Решение о развитии в Беларуси цифровой экономики принято на высшем уровне", - отметил премьер-министр.

Центром развития белорусского IT-сектора является Парк высоких технологий. Здесь созданы беспрецедентные льготы и гарантии для резидентов. "И инвесторы поверили нам. Сегодня на Дне рынков капитала Беларуси IT-сектору посвящен отдельный блок. Мы хотим продемонстрировать, что, называя Беларусь "Силиконовой долиной Восточной Европы", журналисты "Вашингтон Пост" нисколько не преувеличивали", - подчеркнул Сергей Румас.

Он напомнил, что Беларусь в 2017 году вернулась на международный финансовый рынок с суверенными еврооблигациями. Кроме того, корпоративным заемщиком на внешнем рынке стала компания "Евроторг". В этом году дебютные сделки по размещению еврооблигаций совершил специализированный финансовый институт - Банк развития Беларуси, он разместил не только классический выпуск в долларах, но также первый и знаковый для страны выпуск еврооблигаций в белорусских рублях. "Очевидно, что присутствие эмитентов из Беларуси на международном финансовом рынке будет расширяться", - полагает Сергей Румас.

В 2018 году Беларусь добилась перехода из седьмой в шестую группу по страновой классификации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и, по словам премьер-министра, страна не собирается останавливаться на достигнутом. "Все мы знаем, насколько консервативны в своих оценках международные рейтинговые агентства. Поэтому мы заинтересованы в открытых встречах с инвесторами и предоставлении информации по любым вопросам из первых рук. Мы демонстрируем искреннюю готовность к установлению деловых связей с новыми партнерами на принципах открытости и прозрачности, паритета взаимных интересов", - резюмировал Сергей Румас.

День рынков капитала - первое для Беларуси мероприятие в таком формате на Лондонской фондовой бирже. С учетом роли Лондона как мирового финансового центра белорусская сторона видит значительный потенциал двустороннего сотрудничества в сфере банковского дела и финансов. Лондон неоднократно становился площадкой для проведения белорусских инвестиционных форумов и презентаций.

Belarus Capital Markets Day нацелен в первую очередь на инвесторов в долговые ценные бумаги с фиксированной доходностью и на портфельных инвесторов в акционерный капитал. Мероприятие предполагает несколько тематических блоков: "Макроэкономика и монетарный сектор Беларуси", "Дебют частной компании на международных рынках капитала", "Банковский сектор Беларуси", "Технологии как драйвер экономики Беларуси". В тематических блоках запланировано участие представителей банковского и корпоративного сектора Беларуси, в том числе действующих или потенциальных эмитентов еврооблигаций, организаций, планирующих продажу акций иностранным инвесторам, и представителей международных финансовых институтов.-0-

Фото Андрея Покумейко