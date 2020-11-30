Беларусь заинтересована расширить свое участие в работе Энергетического клуба ШОС - Головченко

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована расширить свое участие в работе Энергетического клуба Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил премьер-министр Роман Головченко сегодня на заседании Совета глав правительств ШОС в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь активно развивает международное сотрудничество по вопросам укрепления ядерной безопасности и использования атомной энергии в мирных целях. Мы заинтересованы в расширении участия нашей страны в работе Энергетического клуба ШОС", - сказал Роман Головченко.

Поскольку организация объединяет несколько ядерных государств, глава белорусского правительства полагает, что настало время подумать над созданием в ШОС отдельного механизма, предусматривающего регулярные встречи, совещания по вопросам атомной энергетики и ядерной безопасности по аналогии с мероприятиями, проводимыми по другим направлениям. "Уверен, что создание такого формата взаимодействия будет отвечать современным вызовам в области ядерной безопасности, а также способствовать укреплению международного сотрудничества в данной сфере", - подчеркнул Роман Головченко.

Белорусская сторона также считает весьма востребованным создание полноценного финансового института, "не зависящего от решений и действий западных структур".

Главными направлениями деятельности этого института, по мнению белорусской стороны, могло бы стать не связанное с финансированием инвестиционных проектов кредитование, а также предоставление стабилизационных займов, в том числе на поддержку программ развития.

"Эта идея в полной мере отвечает российской инициативе о принятии Межбанковским объединением ШОС дорожной карты по преодолению последствий пандемии COVID-19 для экономик стран - членов ШОС. С учетом значительного опыта в финансовой и банковской сферах Межбанковское объединение ШОС могло бы разработать и внести проект концепции создания данной финансовой организации", - отметил Роман Головченко.-0-

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