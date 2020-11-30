Беларусь поддерживает расширение полномочий стран-наблюдателей в ШОС - Головченко

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь поддерживает расширение полномочий стран-наблюдателей в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил премьер-министр Роман Головченко сегодня на заседании Совета глав правительств ШОС в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Даже в непростых условиях нам необходимо с оптимизмом смотреть в будущее и принимать действенные меры по расширению сотрудничества в первую очередь в рамках совершенствования участия в Шанхайской организации. Как ответственный и активный участник ШОС, Беларусь готова активно подключаться ко всем механизмам и проектам. Мы поддерживаем работу стран-членов над новой редакцией положения о статусе наблюдателя при ШОС, которая позволит расширить полномочия и уровень вовлеченности в программы и процессы организации стран-наблюдателей и партнеров по диалогу", - сказал Роман Головченко.

По его словам, Беларусь готова делиться в ШОС опытом по широкому спектру вопросов. Это использование современных навигационных систем прослеживаемости товаров и грузов, совершенствование IT-сферы, борьба с вирусами и др.

Глава белорусского правительства подчеркнул важность сохранения гуманитарных связей в непростых эпидемиологических условиях. В 2019 году секретариат организации презентовал проект "8 чудес ШОС". Роман Головченко предложил распространить его также на наблюдателей и партнеров по диалогу. По его оценке, это будет способствовать повышению туристического потенциала государств ШОС.

Премьер-министр также пригласил страны ШОС на специализированный форум, посвященный медицине. Его планируют провести в 2021 году на площадке Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".-0-