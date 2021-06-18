Беларусь заинтересована в развитии интермодальных перевозок в Турцию - Авраменко

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в развитии интермодальных перевозок в Турцию. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко во время встречи с послом Турции в Беларуси Мустафой Озджаном и главой Турецко-белорусского совета делового сотрудничества Йылмазом Сойджаном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Алексей Авраменко в ходе переговоров подчеркнул, что надежной основой наращивания объемов торговли товарами и услугами между государствами служит многолетний позитивный опыт сотрудничества двух стран в области транспорта.

Основной повесткой встречи стало обсуждение осуществления интермодальных перевозок грузов между Беларусью и Турцией железнодорожным транспортом. Йылмаз Сойджан отметил: "Неотъемлемой частью сбалансированного развития торговых отношений является транспортно-логистическая составляющая. Данный железнодорожный коридор предполагает организацию в том числе контейнерных перевозок грузов. Его реализация в значительной мере понизит издержки и расходы". Алексей Авраменко заверил, что белорусская сторона также заинтересована в проработке данного предложения.

"Мы сегодня готовы прилагать все усилия для развития интермодальных перевозок Беларусь - Турция в ближайшее время. Это одно из перспективных направлений для расширения эффективного сотрудничества между странами и увеличения товарооборота", - сказал министр. Он добавил, что Белорусская железная дорога в сотрудничестве с бизнес-сообществом Турции обеспечит детальную проработку транспортно-логистических схем перевозок грузов с задействованием контейнерных сервисов.

Стороны также обсудили взаимодействие в сферах автомобильного, воздушного транспорта и дорожного хозяйства. В заключение встречи они подтвердили высокую заинтересованность в дальнейшем стратегическом партнерстве.-0-