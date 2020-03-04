4 марта, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с Латвией в сфере транспорта и логистики. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве транспорта и коммуникаций по итогам встречи главы ведомства Алексея Авраменко с заместителем госсекретаря Министерства сообщения Латвии Улдисом Рейманисом и послом Латвии в Беларуси Эйнарсом Семанисом.

"Мы заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере транспорта и логистики. Приоритетными задачами являются увеличение товарооборота, развитие транспортных услуг и грузооборота по линии БЖД, авиационного сообщения. Мы готовы работать над достижением максимально выгодного эффекта для бизнес-сообщества и развития наших стран в целом", - сказал Алексей Авраменко.

Министр подчеркнул, что стороны должны совместно искать точки роста в сфере транспорта и задействовать все имеющиеся резервы. В частности, Беларусь заинтересована в привлечении дополнительных потоков грузов через латвийские порты. "Такая работа уже ведется как с нашими северными коллегами (Швеция, Норвегия, Финляндия), так и южными (Украина) для выстраивания коридоров Север-Юг", - сказал он.

Алексей Авраменко добавил, что в Риге будет организован белорусско-латвийский бизнес форум, где будет обсуждаться торгово-экономическое сотрудничество. Также планируется подписание трех документов по линии госорганов. -0-