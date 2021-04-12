Беларусь заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Пакистаном - Каранкевич

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассматривает Пакистан как перспективного партнера и заинтересована в развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. Об этом заявил министр энергетики, председатель белорусской части совместной белорусско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Виктор Каранкевич в приветственном слове участникам заседания белорусско-пакистанского делового совета, которое проходит сегодня в БелТПП, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

"Отношения между нашими странами строятся на основе доверия, дружбы, взаимного учета интересов. Развиваются двусторонние политические связи, укрепляются экономические контакты, в том числе на уровне деловых кругов", - констатировал министр.

В 2020 году товарооборот между странами составил $52,2 млн, что на 4% больше по сравнению с 2019 годом. "Прирост небольшой, но он говорит о том, что у наших государств есть потенциал для наращивания двусторонних отношений и нам нужно его в полной мере использовать", - подчеркнул Виктор Каранкевич.

Белорусская сторона заинтересована не только в развитии торговли с Пакистаном, но и в более активном инвестиционном сотрудничестве, промышленной кооперации, создании совместных компаний и производств. Среди приоритетных направлений, представляющих взаимный интерес, - промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика. Страны могли бы более активно взаимодействовать в сфере образования, а также рассмотреть возможности партнерства по новым перспективным направлениям, таким как информационные технологии и логистика, считает Виктор Каранкевич.

"Мы заинтересованы в привлечении иностранных инвесторов, в том числе пакистанских компаний, и приглашаем бизнес Пакистана к сотрудничеству", - подытожил министр.-0-