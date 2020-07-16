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16 июля 2020, 09:48

Беларусь закупила у США вторую партию нефти

Фото из архива
Фото из архива

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь закупила у США вторую партию нефти, сообщил журналистам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"По плану августовских поставок сегодня в американском порту Beaumont (Техас. - Прим. БЕЛТА) стал под загрузку и готовится к отправке в Беларусь танкер с 80 тыс. т нефти сорта White Eagle Blend (WEB)", - сообщил Александр Тищенко.

Срок прибытия в Клайпеду - 6-8 августа. "Это уже второй танкер в этом году в рамках белорусско-американского сотрудничества по диверсификации поставок нефти для белорусских НПЗ", - напомнил пресс-секретарь.

Александр Тищенко пояснил, что WEB является смесью трех сортов нефти (два американских и один канадский). Он специально разработан для европейских НПЗ, ориентированных на российский Urals.

Из Клайпеды на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" доставка будет вестись железнодорожным транспортом. В августе вся партия будет на заводе", - отметил пресс-секретарь.

Первый танкер с американской нефтью для Беларуси вышел из порта Beaumont 16 мая. 77 тыс. т нефти сорта Bakken были доставлены 5 июня в порт Клайпеды.-0-

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