Беларусбанк изменил порядок погашения кредитов, предоставленных с использованием интернет-банкинга

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусбанк изменил порядок погашения кредитов, предоставленных с использованием системы "Интернет-банкинг". Такая информация содержится на официальном сайте банка, сообщает БЕЛТА.

Погасить кредит и (или) проценты за пользование кредитом можно ежемесячно в любое число календарного месяца не позднее последнего дня месяца.

Погашение кредита и (или) процентов за его пользование возможно без использования текущего счета "Безналичный кредит" путем внесения наличных денежных средств в кассу банка, в безналичном порядке, в том числе с использованием систем интернет-банкинг, М-банкинг или через инфокиоски.-0-