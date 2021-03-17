Беларусбанк констатирует востребованность ипотечного кредитования

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кредит "Ипотека Экспресс" всерьез заинтересовал потребителя, сообщили БЕЛТА в отделе коммуникаций Беларусбанка.

Этот новый кредит на покупку жилых помещений банк предложил своим клиентам в феврале. Он предоставляется только под залог приобретаемого жилья сроком до 20 лет с учетом норм указа №130 "Об ипотечном жилищном кредитовании".

Кредит на недвижимость только под залог (ипотеку) приобретаемого жилья, по сути, эксклюзивное предложение на рынке финансовых услуг. Не последний аргумент в пользу новинки и удобство предлагаемого сервиса, ведь банк принимает решение по заявке на кредит не позднее следующего рабочего дня после регистрации заявления. "Новость о новом кредите стала одной из самых обсуждаемых в сети Интернет, - отметила заместитель председателя правления банка Светлана Кожекина. - При этом некоторыми экспертами не скрывались сомнения в востребованности и доступности такого продукта".

Тем не менее кредит всерьез заинтересовал потребителя: порядка 360 заявок на сумму более Br13,5 млн - таков итог тиражирования нового кредита чуть более чем за один месяц. Причем "Ипотека Экспресс" оказался популярным не только в столице: наряду с Минском активно пользуются продуктом жители Брестской и Витебской областей.

Светлана Кожекина подчеркнула, что к числу кредитополучателей относятся не только программисты или представители бизнеса, но и работники сферы производства, обслуживания, специалисты с доходом, соответствующим средней зарплате, сложившейся в стране, - порядка Br1,2 тыс.

Для Беларусбанка кредитование недвижимости всегда было одним из приоритетов. Наряду с коммерческим кредитованием банк активно участвует в реализации государственной программы строительства жилья, осуществляя льготное кредитование граждан в соответствии с указом Президента №13, и предоставляет кредиты с адресным субсидированием по указу №240.-0-