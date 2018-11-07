Беларусбанк начал обслуживать платежные карты UnionPay

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" начало обслуживание карт платежной системы Китая UnionPay в организациях торговли и сервиса Беларуси, сообщили БЕЛТА в банке.

"Беларусбанк активно проводит работу по подключению банкоматов и терминального оборудования в торговых и сервисных предприятиях для предоставления возможности обслуживания держателей карточек UnionPay и планирует обеспечить такую возможность на всей территории Беларуси в течение 2018-2019 годов", - сообщили в банке.

Беларусбанк завершил все процедуры по вступлению в платежную систему и стал ее полноправным участником.

Как сообщалось, соглашение об организации обслуживания платежных карт UnionPay на территории Беларуси было подписано Беларусбанком и UnionPay International в марте нынешнего года.

UnionPay - национальная платежная система Китая, созданная в 2012 году. Сеть приема карт UnionPay - около 170 стран и регионов мира.-0-