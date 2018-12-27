Беларусбанк привлек синдицированный кредит на 151 млн евро

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" привлекло 27 декабря синдицированный кредит на общую сумму 151 млн евро, сообщили БЕЛТА в отделе коммуникаций банка.

Средства предоставляются траншами на срок 1,5 и 2 года на общекорпоративные цели и финансирование торговых контрактов клиентов банка.

Организаторами сделки выступили 14 финансовых институтов России и других стран СНГ, трое из которых впервые принимают участие в подобных соглашениях банка.

Заместитель председателя правления Беларусбанка Александр Поливко отметил, что банк дебютировал на рынке международного синдицированного заимствования в 2006 году, и сегодняшний успех сделки в очередной раз демонстрирует высокий уровень доверия инвесторов к банку, а также авторитет и профессионализм организаторов. "Мы благодарны банкам-организаторам за оказанную поддержку и плодотворное сотрудничество", - добавил он.

Беларусбанк - крупнейшее универсальное системообразующее финансово-кредитное учреждение Беларуси. Занимает лидирующие позиции в отечественной банковской системе по таким показателям, как уровень собственного капитала, активов, кредитов, депозитов. Уставный фонд банка составляет более Br2 млрд 669 млн.-0-