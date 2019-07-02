Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жилье

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусбанк с 1 июля снизил процентные ставки по вновь заключаемым кредитным договорам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья до 14,5% годовых, сообщили БЕЛТА в банке.
Процентные ставки по вновь выдаваемым кредитам на потребительские нужды и овердрафтным кредитам уменьшены на 0,5-1 процентный пункт (в зависимости от вида кредита).
Более подробную информацию граждане могут получить по номеру контакт-центра (147).-0-
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