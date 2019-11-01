Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жилье

1 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" с 1 ноября снижает процентные ставки по заключаемым кредитным договорам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья на условиях, определенных банком. Об этом БЕЛТА сообщили в банке.

Процентная ставка по таким кредитам теперь составляет ставку рефинансирования Национального банка, увеличенную на 3,6 процентного пункта, то есть 13,1% годовых.

Кроме того, с 1 ноября банк снижает процентные ставки по ряду кредитов на потребительские нужды.-0-