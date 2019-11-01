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01 ноября 2019, 10:31

Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жилье

Фото из архива
Фото из архива

1 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" с 1 ноября снижает процентные ставки по заключаемым кредитным договорам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья на условиях, определенных банком. Об этом БЕЛТА сообщили в банке.

Процентная ставка по таким кредитам теперь составляет ставку рефинансирования Национального банка, увеличенную на 3,6 процентного пункта, то есть 13,1% годовых.

Кроме того, с 1 ноября банк снижает процентные ставки по ряду кредитов на потребительские нужды.-0-

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