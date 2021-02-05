Беларусбанк в 2020 году увеличил долю на рынке кредитования недвижимости до 66%

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусбанк по итогам минувшего года увеличил долю на рынке кредитования недвижимости до 66%. Кроме того, в рамках Указа №240 заключено более 15 тыс. договоров на общую сумму свыше Br900 млн. Об этом заявила заместитель председателя правления банка Татьяна Михайловская, сообщили БЕЛТА в пресс-службе финансового учреждения.

По ее словам, Беларусбанк активно участвует в реализации госпрограммы строительства жилья, осуществляет льготное кредитование граждан в соответствии с Указом №13, предоставляет кредиты с адресным субсидированием в рамках Указа № 240 (процентная ставка по такому кредиту составляет ставку рефинансирования, увеличенную на 3 процентных пункта, или 10,75%).

"При этом банк, в случае недостаточности у клиента собственных средств, предлагает кредит на финансирование недвижимости на условиях, определенных банком, для докредитования граждан, заключивших с банком кредитные договоры на строительство (реконструкцию) и приобретение жилых помещений с государственной поддержкой. Ставка по таким кредитам не превышает размер расчетной величины стандартного риска Национального банка (в настоящее время 13,33%)", - отметила Татьяна Михайловская.

С февраля банк запустил новый кредитный продукт "Ипотека Экспресс", который расширяет возможности клиентов приобрести жилье, в том числе и на вторичном рынке. Процентная ставка по нему составляет 21% годовых. По мнению Татьяны Михайловской, это соответствует сложившимся на сегодня рыночным ставкам по депозитам для физических лиц.

"Учитывая, что банк в основном оперирует заемными ресурсами, ставка по новым кредитным продуктам формируется исходя из ставки по депозитам и прочим расходам банка. Стоит отметить, что сегодня банковский сектор в целом предлагает населению дорогие вклады, соответственно Беларусбанк в рамках рыночных тенденций новые депозиты клиентам открывает под ставку 18,6% - 18,9%, что заметно превышает процентные ставки по действующим жилищным кредитам банка, - подчеркнула заместитель председателя правления. - Принимая во внимание значимость вопроса кредитной поддержки граждан, улучшающих свои жилищные условия, и давно сложившуюся практику нашего банка, после снижения стоимости депозитов, в том числе привлекаемых в национальной валюте у физических лиц, последует снижение процентной ставки по ипотечному кредиту".

В банке напомнили, что ипотечное кредитование - приоритетное направление, которое предоставляет больше возможностей для потребителей и открывает новые инструменты для приобретения жилья.-0-