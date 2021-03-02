Беларусбанк ввел дополнительный механизм расчетов с резидентами Китая

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ "Беларусбанк" начало проводить прямые международные переводы в долларах США в Китай, сообщили БЕЛТА в пресс-службе финансового учреждения.

"Беларусбанк первым на белорусском рынке начал осуществлять прямые международные переводы в долларах США в Китай. Сервис доступен для корпоративных клиентов. Деньги переводятся резиденту Китая оперативно, без участия банков-посредников в других странах и, соответственно, без комиссий этих банков", - рассказали в пресс-службе банка.-0-