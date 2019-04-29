Беларусбанк ввел изменения при снятии наличных в банкоматах

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусбанк предупредил об изменениях при снятии наличных в банкоматах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт банка.

В сценарии работы банкоматов Беларусбанка с 29 апреля вносятся изменения, связанные с вводом суммы. "Чтобы клиенты не ошибались при снятии наличности, мы упростили систему: набирать два нуля после запятой больше не нужно", - пояснили в банке.

Пользователь в момент совершения операции на русском, белорусском и английском языках получит информационное сообщение следующего содержания: "Внимание! Формат ввода произвольной суммы без дробной части".-0-