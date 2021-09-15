Беларусбанк за шесть лет выделил Br13 млрд на поддержку малого и среднего бизнеса

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" за шесть лет выделил Br13 млрд на поддержку инициатив малого и среднего бизнеса (МСБ). Об этом сообщили БЕЛТА в отделе коммуникаций и рекламы банка.

С начала реализации программы поддержки малого и среднего бизнеса, с августа 2015 года, банк профинансировал около 7 тыс. бизнес-инициатив на сумму Br13 млрд. "Банк всегда занимает активную позицию и поддерживает участие в мероприятиях, направленных на развитие малого и среднего бизнеса в республике. Своим клиентам мы предоставляем широкую линейку транзакционных продуктов на любой бизнес-аппетит, обеспечивая оперативность проведения расчетов и платежей", - подчеркнул директор департамента корпоративного бизнеса Беларусбанка Сергей Пась.

На сегодняшний день на обслуживании в банке находится более 90 тыс. клиентов, из них 75% субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для сохранения возможности оказания кредитной поддержки субъектам МСБ по доступным ставкам банком постоянно проводится работа по применению различных инструментов и привлечению ресурсов для финансирования проектов предпринимательства. "Банк индивидуально подходит к каждому обращению клиента, в том числе по вопросу обслуживания кредитной задолженности. Кроме традиционных банковских услуг мы предлагаем услуги организаций банковского холдинга - лизинг, консалтинговые услуги, брокерское обслуживание. Также на протяжении многих лет мы проводим работу по повышению финансовой грамотности, поддержке бизнес-инициативы", - отметили в Беларусбанке.-0-