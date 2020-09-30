Беларуси и России надо повышать свой рейтинг на мировом рынке - Гриц

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество между Россией и Беларусью сегодня приобретает совершенно новый формат. Такое мнение выразил заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Георгий Гриц в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня сотрудничество между Россией и Беларусью приобретает совершенно новый формат. Мы накануне серьезных конфликтов - притом не только Беларуси, а и России - с Западом", - отметил Георгий Гриц. Он, в частности, привел в пример ситуацию вокруг газопровода "Северный поток-2": новые санкции в отношении России могут подразумевать введение ограничений против этого проекта.

Экономист подчеркнул, что Беларуси и России надо повышать свой рейтинг на мировом рынке. Для этого, считает он, необходимо запускать инновационные проекты, углублять кооперацию. Георгий Гриц обратил внимание, что совокупный ВВП России и Беларуси составляет всего около 2,4% от мирового рынка, инновационная доля еще меньше. "Я был бы более доволен, если бы мы задали тренд на инновационность", - сказал зампредседателя Белорусской научно-промышленной ассоциации.-0-