Беларуси и Таджикистану нужно активнее реализовывать проекты в сельском хозяйстве - Крупко

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и Таджикистану следует активнее реализовывать взаимовыгодные проекты в сельском хозяйстве и промышленной кооперации. Об этом сказал на 14-м заседании белорусско-таджикской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества в Душанбе министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

"На текущий момент наша задача - сохранить положительную динамику взаимной торговли, увеличить долю наукоемкой и высокотехнологичной продукции в торговле, а также активнее реализовывать взаимовыгодные проекты, в первую очередь в сельском хозяйстве и промышленной кооперации", - сказал Иван Крупко.

На заседании рассмотрен широкий спектр вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Обсуждены перспективы взаимодействия в сфере промышленной кооперации, сельского хозяйства, здравоохранения и фармацевтики, налаживания прямых связей между деловыми кругами. Впервые в протокол комиссии вошли вопросы информационного сотрудничества.

Несмотря на кризисные явления в мире, белорусско-таджикское торгово-экономическое сотрудничество показывает позитивный и динамичный характер. С 2016 года взаимный товарооборот вырос в 5,5 раза и в 2020 году составил $111,7 млн. Беларусь и Таджикистан имеют возможности для дальнейшего расширения эффективного взаимодействия, над которыми нужно продолжать совместно работать.

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За прошедшее время общими усилиями удалось реализовать ряд знаковых проектов. В частности, в 2019 году состоялась закладка в Беларуси садов Дружбы с саженцами из Таджикистана. В прошлом году продолжились опытные работы по интродукции в стране таджикских плодовых культур (виноград, орех).

Завершается реализация крупного контракта на поставку для Душанбе 100 троллейбусов с автономным ходом. В 2020 году в Афганистан отгружена первая партия тракторов МТЗ со сборочного производства в Гиссаре. Совместный белорусско-таджикский проект в Гиссаре - пример успешного сотрудничества в промышленной кооперации. На сборочном производстве планируется не только производить современную технику для АПК Таджикистана, но и создать более 100 квалифицированных рабочих мест с учетом дальнейшего развития проекта.

Одним из актуальных вопросов для Таджикистана остается повышение уровня подготовки кадров. На заседании достигнута договоренность о дальнейшем развитии межвузовского сотрудничества, привлечении таджикских граждан в Беларусь для получения образования, переподготовки и повышения квалификации.

Кроме того, серьезный потенциал видится в более активном взаимодействии по линии торгово-промышленных палат. Так, в рамках межправкомиссии 6-7 апреля 2021 года в Душанбе пройдет выставка белорусских производителей Made in Belarus, бизнес форум "Беларусь - Таджикистан - Афганистан", агрофорум "ТаджикБелАгро", а также деловые переговоры между представителями бизнеса. Многочисленный состав белорусской бизнес-делегации и активная позиция торгово-промышленных палат Беларуси и Таджикистана свидетельствуют о высоком потенциале делового сотрудничества. Планируется, что белорусская выставка будет иметь широкий успех, а деловые переговоры будут конвертированы в конкретные договоренности с заключением соглашений и коммерческих договоров.

"Мы также ожидаем значительной отдачи от сотрудничества между регионами наших стран, в том числе в разрезе торгово-экономических отношений. В составе белорусской делегации присутствует руководство Гомельской области и представители деловых кругов региона. Программой визита запланировано посещение Хатлонской области - аграрного и индустриального региона Таджикистана. Надеемся на конструктивные переговоры в этой сфере с нашими таджикскими партнерами", - подчеркнул Иван Крупко.-0-