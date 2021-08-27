"Беларуськалий" к 2030 году увеличит производственные мощности по выпуску удобрений до 16 млн т

Производственные мощности ОАО "Беларуськалий" использовались на 100% и с января 2021 года были увеличены с 11 млн 500 тыс. т до 13 млн 150 тыс. т в год в натуральном исчислении.

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