27 августа, Петриковский район /Корр. БЕЛТА/. "Беларуськалий" к 2030 году увеличит производственные мощности по выпуску удобрений до 16 млн т. Об этом сегодня доложил Президенту Беларуси Александру Лукашенко генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам гендиректора, к 2025 году производственные мощности планируется увеличить до 15,1-15,5 млн т, а к 2030 году достичь уровня в 16 млн т.
Что касается финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Беларуськалий", то по результатам первого полугодия 2021 года показатели деятельности предприятия по производству калия и его экспортным продажам выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Произведено калийных удобрений в натуральном исчислении 6 млн 496 тыс. т, или 121,8% к первому полугодию 2020 года. За 7 месяцев 2021 года - 7 млн 546 тыс. т, или 116,6% к аналогичному прошлогоднему периоду.
За первое полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года производство минеральных удобрений увеличилось на 21,7%, в том числе производство калийных удобрений увеличилось на 21,8%, NPK-удобрений - на 12,1%, тукосмесей - на 28,5%.
По итогам 7 месяцев 2021 года экспорт калийных удобрений в натуральном выражении вырос на 10,4%, или на 655 тыс. т, и составил 6 млн 980 тыс. т. Экспортная выручка за этот же период увеличилась на 13,4%. На внутренний рынок отгружено 625 тыс. т, или 165,5% к 7 месяцам 2020 года.
По словам гендиректора, к 2025 году производственные мощности планируется увеличить до 15,1-15,5 млн т, а к 2030 году достичь уровня в 16 млн т.
Что касается финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Беларуськалий", то по результатам первого полугодия 2021 года показатели деятельности предприятия по производству калия и его экспортным продажам выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Произведено калийных удобрений в натуральном исчислении 6 млн 496 тыс. т, или 121,8% к первому полугодию 2020 года. За 7 месяцев 2021 года - 7 млн 546 тыс. т, или 116,6% к аналогичному прошлогоднему периоду.
Производственные мощности ОАО "Беларуськалий" использовались на 100% и с января 2021 года были увеличены с 11 млн 500 тыс. т до 13 млн 150 тыс. т в год в натуральном исчислении.
По итогам 7 месяцев 2021 года экспорт калийных удобрений в натуральном выражении вырос на 10,4%, или на 655 тыс. т, и составил 6 млн 980 тыс. т. Экспортная выручка за этот же период увеличилась на 13,4%. На внутренний рынок отгружено 625 тыс. т, или 165,5% к 7 месяцам 2020 года.
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