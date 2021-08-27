Лукашенко: надо поддерживать Полесье, и у нас получится

27 августа, Петриковский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, посещая Петриковский ГОК "Беларуськалия", обратил внимание на необходимость дальнейшего развития региона в целом, чему в немалой степени будет способствовать запуск нового калийного производства, передает корреспондент БЕЛТА.
"Надо поддерживать Полесье. И у нас получится - этот кусок от Мозыря до Пинска", - подчеркнул белорусский лидер.
Он уверен, что эту территорию надо развивать. Хотя полешуки и не обделены вниманием, глава государства отметил, что можно проработать дополнительные меры.
Александру Лукашенко доложили о перспективах развития ОАО "Беларуськалий" и непосредственно Петриковского ГОК, решении вопросов в социальной сфере, обеспечении работников жильем.
Отдельно глава государства интересовался кадровыми вопросами. Президента заверили, что они решаются. "Есть курсы, программы обучения. Благодаря социальной поддержке люди с удовольствием едут", - сказал генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый.
Речь также шла о благоустройстве Петрикова. Как и во время недавнего посещения Минской области, глава государства обратил внимание на вопросы наведения порядка на земле, вовлечения в оборот неиспользуемых объектов и территорий. Он предупредил, что эту тему нужно постоянно держать в поле зрения. "Загадим страну - потом еще два поколения будут это в порядок приводить, - акцентировал внимание белорусский лидер. - А то мы создаем красотищу (речь о введении в строй новых современных предприятий, наподобие Петриковского ГОК. - Прим. БЕЛТА), а кругом будет грязь".
"Надо поддерживать Полесье. И у нас получится - этот кусок от Мозыря до Пинска", - подчеркнул белорусский лидер.
Он уверен, что эту территорию надо развивать. Хотя полешуки и не обделены вниманием, глава государства отметил, что можно проработать дополнительные меры.
Александру Лукашенко доложили о перспективах развития ОАО "Беларуськалий" и непосредственно Петриковского ГОК, решении вопросов в социальной сфере, обеспечении работников жильем.
Отдельно глава государства интересовался кадровыми вопросами. Президента заверили, что они решаются. "Есть курсы, программы обучения. Благодаря социальной поддержке люди с удовольствием едут", - сказал генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый.
Речь также шла о благоустройстве Петрикова. Как и во время недавнего посещения Минской области, глава государства обратил внимание на вопросы наведения порядка на земле, вовлечения в оборот неиспользуемых объектов и территорий. Он предупредил, что эту тему нужно постоянно держать в поле зрения. "Загадим страну - потом еще два поколения будут это в порядок приводить, - акцентировал внимание белорусский лидер. - А то мы создаем красотищу (речь о введении в строй новых современных предприятий, наподобие Петриковского ГОК. - Прим. БЕЛТА), а кругом будет грязь".
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