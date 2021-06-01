1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" изменила маршруты и стоимость чартерных рейсов в Египет и Турцию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиакомпании.
"В связи с введенными запретами на пролет воздушного пространства Украины и других сопредельных стран "Белавиа" вынуждена изменить маршруты выполнения чартерных рейсов в обход указанных территорий. В связи с этим значительно увеличилось полетное время, необходимое количество топлива, а также расходы на аэронавигационное обслуживание при выполнении чартерных рейсов", - говорится в сообщении.
Учитывая эти обстоятельства, авиакомпания была вынуждена повысить стоимость выполнения чартерных рейсов в Египет и Турцию. "Повышение стоимости произошло по причинам, не зависящим от авиакомпании, и в равной степени было применено ко всем заказчикам чартерных рейсов", - отметили в пресс-службе перевозчика.-0-