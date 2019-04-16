БелАЗ готовится поставить в Турцию 15-20 самосвалов

16 апреля, Анкара /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Белорусский автомобильный завод готовится поставить в Турцию 15-20 самосвалов, стоимость каждого составляет почти $1 млн. Об этом сообщил сегодня журналистам вице-премьер Игорь Ляшенко по итогам переговоров Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Турецкая сторона заинтересована в покупке 130-тонных БелАЗов, и данный контракт ожидает подписания в первом полугодии", - рассказал Игорь Ляшенко.

После переговоров Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган заявили, что страны намерены увеличить за несколько лет товарооборот до $1,5 млрд. По мнению вице-премьера, главным стимулирующим фактором для этого послужило бы снятие торговых пошлин на ввоз товаров в Турцию. "Да, вопрос непростой. Мы договорились, что будет создана комиссия, которая по каждой торговой позиции рассмотрит применение этих пошлин и что можно сделать в плане взаимной заинтересованности", - отметил он.

Белорусская сторона также заинтересована создавать в Турции сборочные производства своей техники. К июлю в индустриальной зоне "Кырыккале" в 80 км от Анкары откроется завод, где будут собирать белорусские трактора. Предприятие создается при поддержке Азербайджана, где трактора МТЗ производят уже много лет. Сумма инвестиций превысит $15 млн, однако семилетнее освобождение от налогов компенсирует затраты.

Сборочное производство белорусских тракторов в Турции должно заработать в июле Построить в Турции сборочное производство минских тракторов решили при поддержке Гянджинского автомобильного завода (Азербайджан), который уже много лет сотрудничает с МТЗ.

На этой же площадке сборочные производства могут создать "Гомсельмаш" и "Амкодор". Эти вопросы будут прорабатываться с турецкими партнерами, добавил Игорь Ляшенко.-0-