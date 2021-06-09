БЕЛАЗ начал испытания нового аэродромного тягача

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский автомобильный завод начал испытания нового аэродромного тягача БЕЛАЗ-54010, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Тягач предназначен для буксировки воздушных судов с взлетной массой до 150 т. Испытания опытного образца с получением сертификата соответствия планируется завершить к концу 2021 года.

Машина имеет целый ряд привлекательных для потребителя решений: двигатель DEUTZ мощностью 136 л.с. с электронной системой управления и диагностики, современную автоматическую гидромеханическую трансмиссию с шестью ступенями переднего хода и тремя заднего, усиленные ведущие мосты со встроенными многодисковыми тормозами, гидравлическое рулевое управление, которое обеспечивает четыре режима руления - отдельно каждым из мостов, движение крабом, поворот передними и задними колесами навстречу друг другу для уменьшения радиуса. Кроме того, тягач имеет большой выворот колес, который позволяет легко маневрировать в узких пространствах и при сложной траектории движения, комфортную кабину с панорамным стеклом, кондиционером и отоплением, с применением современных шумоизолирующих материалов, а также электронную панель приборов с жидкокристаллическим дисплеем и систему видеообзора при движении задним ходом.

Производителей подобной техники в мире немного. БЕЛАЗ готовится занять свою долю в этом сегменте и вывести на рынок полный ряд техники для обслуживания аэропортов, в первую очередь - аэродромных тягачей. Уже изготовлены и поставлены потребителям аэродромные тягачи БЕЛАЗ-7427 для буксировки самолетов с взлетной массой до 600 т. Проектируется машина для буксировки воздушных судов с взлетной массой до 260 т. Вся техника соответствует техническим требованиям IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта).

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-