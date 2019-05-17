БелАЗ начал поставлять в Украину поливооросительные машины

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" начало поставлять в Украину поливооросительные машины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Технику получил Северный горно-обогатительный комбинат, который входит в состав горно-металлургической группы компаний "Метинвест". "Украина является новым рынком сбыта этого вида техники, куда уже поставлены три единицы", - отметили на предприятии.

Поливооросительная машина БелАЗ-76135 предназначена для проведения работ в карьерах открытых разработок полезных ископаемых, поставляется в различной комплектации в зависимости от пожеланий заказчика (с монитором, водяным насосом, веерной системой поливоорошения, централизованной системой смазки, кондиционером). Данная модель уже успешно работает в Узбекистане, России, Марокко, Казахстане.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" (Жодино) - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.-0-