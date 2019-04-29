БЕЛАЗ отправил новую партию самосвалов на Филиппины

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" отправило на Филиппины три карьерных самосвала грузоподъемностью 55 т, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Самосвалы БЕЛАЗ-7555В отгружены в адрес филиппинской компании Geo-Transport & Construction, Inc. Машины предназначены для перевозки известняка в карьере острова Себу и специально модифицированы в соответствии с пожеланиями потребителя и климатическими условиями эксплуатации. Карьерные самосвалы выполнены в тропическом исполнении и отличаются увеличенным объемом кузова, многодисковыми маслоохлаждаемыми тормозами и дополнительными топливными фильтрами.

Первая партия из шести самосвалов БЕЛАЗ-7555В была введена в эксплуатацию в конце декабря 2018 года на острове Себу и задействована в песчаном карьере крупного цементного завода Cemex Philippines APO Cement. "За это время техника показала хорошие результаты, а эксплуатирующая сторона отметила экономичность, удобство и простоту в обслуживании белорусских самосвалов, - отметили на белорусском предприятии. - У автозавода хорошие перспективы на рынке Филиппин и большой потенциал для сотрудничества и продвижения продукции в этом регионе. Тем более что это расположенное в западной части Тихого океана островное государство располагает значительными запасами многих видов минерального сырья".

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" (Жодино) - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.-0-