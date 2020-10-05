БЕЛАЗ планирует поставить крупному золотодобытчику РФ еще четыре самосвала

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" планирует поставить в ближайшие месяцы в адрес российского ПАО "Сусуманзолото" еще четыре самосвала, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского предприятия.

"С конвейера Белорусского автомобильного завода в адрес ПАО "Сусуманзолото" ушли в этом году три карьерных самосвала БЕЛАЗ-7555В, в ближайшие месяцы запланирована отгрузка еще четырех 55-тонных машин БЕЛАЗ-7555H", - сообщили в пресс-службе.

Самосвалами БЕЛАЗ грузоподъемностью 55 т "Сусуманзолото" пополняет транспортный парк одного из своих дочерних предприятий - ООО "Север" в Якутии.

Как отметил генеральный директор ПАО "Сусуманзолото" Александр Чугунов, новые машины хорошо показывают себя и эффективны в условиях температурного минимума, ведь "Север" работает рядом с полюсом холода - на территории Оймяконского улуса Республики Саха. На предприятии уверены, что новые самосвалы серии БЕЛАЗ-7555 позволят повысить производительность труда и сократить затраты на технологический процесс добычи драгметалла.

"55-тонные БЕЛАЗы имеют высокие эксплуатационные характеристики, экономичны по расходу горючего и смазочных материалов. Водительские кабины имеют оптимальную обзорность, эргономичную систему управления, оборудованы удобными сиденьями и климатическими системами", - отметили в пресс-службе БЕЛАЗа.

ПАО "Сусуманзолото" является крупнейшим золотодобывающим холдингом России. Компания разрабатывает месторождения золота на территориях четырех районов Магаданской области, а также в Республике Саха (Якутия). В целом парк карьерной техники БЕЛАЗ ПАО "Сусуманзолото" насчитывает почти 80 самосвалов грузоподъемностью от 30 до 55 т.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-