БЕЛАЗ поставил четыре 240-тонных самосвала в Свердловскую область

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. БЕЛАЗ поставил четыре 240-тонных самосвала на Качканарский ГОК (Свердловская область, Россия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Четыре карьерных 240-тонных самосвала БЕЛАЗ-75313 пополнили парк горного транспорта ЕВРАЗ Качканарского горно-обогатительного комбината. В этих машинах оптимально сочетаются грузоподъемность, технические характеристики и комфорт", - подчеркнули в пресс-службе.

Для КачГОКа самосвалы изготовлены по индивидуальным техническим требованиям компании-потребителя и для удобства операторов оснащены полезными девайсами. В частности, установлены диагональные лестницы, имеются автоматические системы пожаротушения, камеры кругового обзора, электронные дисплеи, показывающие загруженность кузова в тоннах, действуют эффективные системы обогрева и вентиляции в кабинах. Кроме того, окраска самосвалов выполнена в цветовой корпоративной идентификации ЕВРАЗа.

"БЕЛАЗ-75313 - одна из новинок в своем классе грузоподъемности с расширенным функционалом, топливной экономичностью, высокой маневренностью, плавностью хода и устойчивостью на дороге. Инновационные технические решения делают 240-тонную машину надежной, безопасной и максимально эффективной в работе, а это именно то, что выбирает современный потребитель карьерной техники", - добавили в пресс-службе.

На склонах горы Качканар по широким технологическим дорогам, проложенным специально для БЕЛАЗов, белорусские карьерные титаны грузоподъемностью 240 т и мощностью 2,5 тыс. л.с. будут перевозить тонны руды на перегрузочные пункты и вскрышную породу на отвал.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-