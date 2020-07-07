БЕЛАЗ поставил три 130-тонных самосвала на Центральный ГОК в Украину

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три 130-тонных карьерных самосвала БЕЛАЗ-75131 приступили к транспортировке горной массы в Глееватском карьере Центрального горно-обогатительного комбината группы компаний "Метинвест" (Кривой Рог, Украина), сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Машины пополнили парк карьерной техники горнотранспортного цеха №1 Центрального ГОКа. В Глееватском карьере работают 33 карьерных самосвала грузоподъемностью 130 т. Они обладают параметрами, которые позволяют эффективно перевозить руду в любые время суток и сезон года. Усиленная сварная рама самосвалов имеет высокую прочность, а конструкция рассчитана на большие нагрузки и непростые условия эксплуатации в рудных карьерах", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили на предприятии, карьерные самосвалы БЕЛАЗ-75131 оснащены передовым оборудованием, которое делает работу безопасной и максимально продуктивной. У 130-тонных машин высокая степень автоматизации и передовая электроника: внешнее цифровое табло контроля загрузки, пятикамерная система видеообзора, системы пожаротушения с дистанционным включением, автоматической централизованной смазки, контроля топлива и давления в шинах. Кабины БЕЛАЗов безопасные, с низким уровнем шума и вибрации, оснащены автоматикой и современной системой кондиционирования.

"Современные карьерные машины позволяют эффективнее справляться с производственными задачами и делают работу наших сотрудников комфортнее, - сказал генеральный директор Центрального ГОКа Дмитрий Шевчик. - Комбинат продолжает развиваться. Производственная программа 2020 года предусматривает поступление новой крупногабаритной техники".

Центральный ГОК группы компаний "Метинвест" входит в пятерку крупнейших производителей железорудного сырья Украины. Специализируется на добыче, переработке и производстве сырья для металлургической промышленности - железорудного концентрата и окатышей.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит крупнейший в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-