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19 декабря 2020, 12:48

БЕЛАЗ поставил три 45-тонных карьерных самосвала в Украину

Фото ОАО "БЕЛАЗ"
Фото ОАО "БЕЛАЗ"

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многолетний партнер ОАО "БЕЛАЗ" в Украине ООО "Мокрянский каменный карьер №3" (Запорожская область) пополнил парк карьерной техники новыми самосвалами БЕЛАЗ-7547. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского предприятия.

"В декабре парк самосвалов БЕЛАЗ Мокрянского карьера вырос до 14 единиц благодаря введению в эксплуатацию трех новых надежных и эффективных 45-тонников. Лидер гранитно-щебневой продукции Украины получил высокопроизводительную технику, оснащенную современными электронными системами диагностики и управления. С помощью БЕЛАЗов-новичков предприятие уже в ближайшее время планирует существенно увеличить производство", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили на предприятии, карьерный самосвал БЕЛАЗ-7547 создан на основе многолетних традиций конструирования надежной и простой в эксплуатации техники и весьма популярен у потребителей. Востребованность 45-тонных самосвалов подтверждает статистика: в объеме отгрузки техники БЕЛАЗ за девять месяцев 2020 года карьерные самосвалы класса грузоподъемности 45 т с 20% занимают второе место после лидирующего класса 110-130 т (37%).

"С учетом различных климатических и горнотехнических условий эксплуатации по заказу потребителей в базовую комплектацию БЕЛАЗ-7547 могут быть введены дополнительные системы и опции", - добавили в пресс-службе.

БЕЛАЗ плодотворно сотрудничает с ООО "Мокрянский каменный карьер №3" с начала 90-х годов прошлого столетия. Оператором поставок, а также ввода в эксплуатацию и обеспечения технического сервиса техники БЕЛАЗ является ООО "СТЛЦ БЕЛАЗ УКРАИНА". Генеральный дистрибьютор ОАО "БЕЛАЗ" в Украине и его региональный сервисный центр на территории северо-западного региона страны - ООО "ЖИТОМИР-БЕЛАЗ-СЕРВИС".

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-

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