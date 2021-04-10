БЕЛАЗ поставит 150-тонный тяжеловоз комбинату в Старый Оскол

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На производстве сверхтяжелых машин БЕЛАЗ завершена стапельная сборка семиосного тяжеловоза грузоподъемностью 150 т. После приемочных испытаний эта машина спецназначения отправится российскому потребителю - Оскольскому электрометаллургическому комбинату имени А.А. Угарова (холдинг "Металлоинвест"), сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского предприятия.

Тяжеловозы БЕЛАЗ являются одним из основных видов транспорта ОЭМК, который задействован на внутризаводских перевозках крупногабаритных технологических грузов.

"Новый БЕЛАЗ - это еще один представитель тяжеловозов в линейке техники специального назначения Белорусского автомобильного завода, сделанный по заказу оскольских металлургов. В усовершенствованных системах и узлах машины учтены пожелания партнеров для максимально удобной, эффективной и безопасной работы. Поэтому БЕЛАЗ-79211 такой длинный (около 13 м) и широкий (почти 4 м), но в то же время очень низкий - высота грузовой платформы всего 1,6 м. Впрочем, благодаря гидробалансирной подвеске на продольных рычагах высота платформы тяжеловоза при необходимости может регулироваться - это тоже специфика эксплуатации", - рассказали в пресс-службе.

На машине установлен мощный двигатель Cummins, современные системы торможения, пожаротушения и автоматической смазки. Шасси тяжеловоза оснащено 14 высокоэластичными шинами (колесная формула 14х4).

Многое сделано в белазовском тяжеловозе и для того, чтобы водитель мог чувствовать себя комфортно и безопасно, и его производительность оставалась на высоте в течение всей рабочей смены. Две одноместные кабины машины с доработанным защитным козырьком, оптимальной эргономикой рабочего места и двухпостовым управлением соответствуют требованиям стандартов, устанавливающих уровни шума, вибрации и запыленности воздуха. Два поста управления, кстати, это еще одна особенность БЕЛАЗ-79211, продиктованная спецификой металлургического производства. То есть в стесненных заводских условиях тяжеловоз может передвигаться как челнок, не прибегая к разворотам.

На протяжении многих лет ОАО "БЕЛАЗ" поддерживает взаимовыгодные связи с Оскольским ЭМК им. А.А. Угарова, который расположен в районе уникального месторождения железных руд - Курской магнитной аномалии, вблизи Старого Оскола (Белгородская область). Это единственное в России металлургическое предприятие полного цикла, где реализованы технология прямого восстановления железа и плавка в электропечах, позволяющие получать металл, практически свободный от вредных примесей и остаточных элементов. Парк техники БЕЛАЗ на комбинате - 22 единицы: карьерные самосвалы грузоподъемностью 30, 42-45 т и спецтехника.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-