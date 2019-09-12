БелАЗ поставит "Апатиту" крупную партию самосвалов

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БелАЗ выиграл тендер на поставку в кировский филиал АО "Апатит" (Мурманская область, Россия) крупной партии карьерных самосвалов. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" Петр Пархомчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Речь идет о 50 карьерных самосвалах, которые будут поставлены в ближайшие три года. Это самосвалы грузоподъемностью 136 и 180 т. Первые машины будут отправлены уже в этом году. "Наша группа специалистов вылетела в Апатиты, где обсуждается вопрос поставки первого комплекса, состоящего из трех карьерных самосвалов (трактора, погрузчика, бульдозера)", - рассказал Петр Пархомчик. По его словам, в последующем поставляемая российскому партнеру техника может быть модернизирована и переработана в роботизированные комплексы.

"Также условиями договора предусмотрено, что в течение III-IV кварталов этого года будут запущены два карьерных самосвала, которые будут работать на смешанном топливе (дизель/газ)", - добавил Петр Пархомчик.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.

По итогам января-июля текущего года продукция Белорусского автомобильного завода, в том числе 623 единицы техники, поставлена в 25 стран мира. Доля большегрузной техники предприятия (карьерные самосвалы и спецтехника) в общем объеме реализации техники по итогам января-августа составила 67,9%, что в сравнении с годовыми значениями является максимальной за всю историю завода. В планах предприятия крупные отгрузки техники в Индонезию, Индию, Алжир, Сербию. Прогнозируется наращивание поставок техники в Боснию и Герцеговину, Польшу.-0-