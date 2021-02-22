БЕЛАЗ приступил к обкатке четвертого 240-тонного самосвала в Курской области

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На железнорудном карьере Михайловского ГОКа имени А.В.Варичева (АО "ХК "Металлоинвест") в Курской области (Россия) собран и приступил к обкатке четвертый на комбинате самосвал серии БЕЛАЗ-7531, способный за один рейс перевезти 240 т горной породы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "БЕЛАЗ".

"Новый БЕЛАЗ грузоподъемностью 240 т, как и три его собрата на МГОКе, будет перевозить горную массу к перегрузочным пунктам и дробильно-конвейерному комплексу", - рассказали в пресс-службе.

Начальник службы эксплуатации автотракторного управления комбината Виктор Кузнецов отметил исключительную работоспособность новой техники. "По сравнению с 220-тонниками новый БЕЛАЗ перевозит за смену на 600 т больше, а за месяц - на 30 тыс. т. В дополнение к самосвалам приобретены экскаваторы с объемом ковша 18-20 куб.м, что обеспечивает оптимальное соотношение кузова машины и ковша экскаватора", - подчеркнул он.

Самосвалы серии БЕЛАЗ-7531 экономичны по расходу топлива, уверенно преодолевают подъемы и устойчивы на дороге, оставаясь при этом простыми в управлении и обслуживании.

Бортовой компьютер контролирует все параметры работы 240-тонника, а высокотехнологичная начинка карьерника серьезно облегчает сложный и ответственный труд операторов БЕЛАЗов. Помимо камер видеообзора, современных систем управления и безопасности на машине внедрен пилотный проект - система "Антисон". Она пристально следит за мимикой, движением глаз, поворотами головы оператора и при появлении признаков усталости или сонливости подает звуковой сигнал. Для ночных смен это особенно актуально.

"БЕЛАЗ сотрудничает с Михайловским ГОКом уже почти шесть десятилетий. Сегодня основу технологического парка одного из крупнейших в мире карьеров по добыче железной руды с глубиной рудной чаши около 380 м составляют карьерные самосвалы БЕЛАЗ грузоподъемностью от 130 до 240 т", - добавили в пресс-службе.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-